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متحدث مجلس الوزراء: توفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء

كتب:

منتصر سليمان
10:04 م | الخميس 04 يوليو 2024
اجتماع الحكومة

اجتماع الحكومة

أكّد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة من وزارتي الكهرباء والبترول.

توفير نحو 180 مليون دولار لشراء المازوت

وقال مُتحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مساء DMC»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «الحكومة سعت لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف، وجرى توفير نحو 180 مليون دولار لشراء المازوت، لتكوين احتياطي إستراتيجي لمواجهة أي ارتفاع طارئ في الكهرباء، بخلاف مليار دولار جرى توفيرها لشراء الوقود اللازم حتى انتهاء فصل الصيف».

مواجهة أي زيادة في الأحمال 

وتابع: «إن شاء الله سيجري توفير الموارد اللازمة حتى انتهاء فصل الصيف، ووقف تخفيف الأحمال من ناحية، ومن ناحية أخرى سيكون لدينا مخزون إستراتيجي من المازوت، بحيث لاستخدامه في حالات الطوارئ، كما شاهدنا في حالات ارتفاع كبير في الاستهلاك نتيجة أعطال أو استهلاك كبير جدًا، سيتم استخدام المخزون الاستراتيجي الطارئ لزيادة المتاح لمحطات الكهرباء من وقود، وبالتالي مواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك».

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