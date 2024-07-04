«المستقلين الجدد» يثمن تصريحات رئيس مجلس الوزراء: ملامح رئيسية لبرنامج الحكومة

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما جاء بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في أول اجتماع للحكومة اليوم، بمثابة الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة، وتتوافق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن هذه الأسس لعمل الحكومة في الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير لإنجازها، ما يستوجب وضع إطار زمني محدد للتنفيذ، مع تقييم مرحلي لما يجرى إنجازه.

وضع إطار زمني محدد

وأضاف أن التصريحات حملت العناوين الكبيرة للملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن، مع الملاحظة بأن هذه العناوين الكبيرة تطوي تحتها تفاصيل كثيرة تحتاج إلى فريق عمل متفاني قادر على الإنجاز؛ لتحقيق المردود المطلوب لدى المواطن.

استغلال حالة الاصطفاف الوطني

وطالب حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، من الحكومة باستغلال حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة لإنجاز ما جرى التكليف به، ما يمثل دفعة كبيرة يجب الحفاظ عليه من خلال إنجازات حقيقة ملموسة يشعر بها المواطن.