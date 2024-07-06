أسعار السمك اليوم السبت 6-7-2024 بالأسواق.. السردين المجمد بـ87 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 6-7-2024 بالأسواق المختلفة، حالة من الانخفاض في بعض الأنواع من ضمنها الجمبري والأسماك المجمدة مثل الماكريل والسردين، ويختلف سعر السمك قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم وفقاً للتحديث الأخير، المُعلن من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- جمبري وسط: الكيلو بـ241 جنيهًا، بتراجع 12 جنيها.

- جمبري صغير: الكيلو بـ178 جنيهًا.

- جمبري «ممتاز»: الكيلو بـ258 جنيهاً، بتراجع 23 جنيهاً.

- وقار: الكيلو بـ 255 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ216 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ141 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ158 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

- قشر بياض: الكيلو بـ136 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ276 جنيهًا، بتراجع 11 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو بـ110 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ90 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ70 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ87 جنيها، بتراجع 17 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ94 جنيهًا، بتراجع 24 جنيها.