أسعار السمك اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق.. البلطي بـ86 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 5-7-2024 في مختلف الأسواق، حالة من الانخفاض في بعض الأنواع، واستقرار أنواع أخرى، ويتابع قطاع كبير من المواطنين سعر السمك بشكل يومي من أجل التعرف على آخر المستجدات.

سعر السمك اليوم

تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر السمك اليوم، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

جمبري وسط: الكيلو بـ253 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

جمبري صغير: الكيلو بـ177 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

جمبري جامبو: الكيلو بـ435 جنيها.

وقار: الكيلو بـ231 جنيهًا، بتراجع 2 جنيه.

القاروص: الكيلو بـ213 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ127 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ161 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ122 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سبيط: الكيلو بـ288 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ112 جنيهًا، بتراجع 2 جنيه.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ86 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ63 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ105 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ119 جنيهًا، بتراجع 2 جنيه.