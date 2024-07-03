أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 3-7-2024.. البلطي بـ62 جنيها

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 3 -7- 2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، إذ تراوح سعر السمك البلطي ما بين 62 و68 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري، اليوم الأربعاء 3-7-2024 وفقا لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 62 و68 جنيهًا للكيلو.

- تراجع سعر السمك البلطي الوسط اليوم، ليتراوح ما بين 59 و61 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- سجل سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، قيمةً تتراوح من 110 إلى 150 جنيهًا.

- أما عن السمك البوري صغير الحجم، فثبت سعره من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 75 و135 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 190 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 80 إلى 180 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 110 إلى 270 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- ثبت سعر الجمبري متوسط الحجم، ليتراوح من 460 إلى 500 جنيه للكيلو.

- سجل الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.