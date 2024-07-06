«الري»: بدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وقال «سويلم»، إن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة «العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس»، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع

كما قامت هيئة المساحة مؤخرا بإنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة إلى مطروح، وتم التنسيق لبدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل، وهو ما يشير لأهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية كافة، بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وتقوم هيئة المساحة بأعمال حصر الممتلكات بكل دقه لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات - في حال الاضطرار لنزع الملكيات لتنفيذ مشروعات النفع العام - وذلك بعد تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وهو الأمر الذى أتي بثماره في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية علي مدار السنوات السابقة في تناغم ورضا مع المواطنين.

إصدار شهادة منسوب أعلى نقطة بالعقار

الجدير بالذكر أنه وطبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية فإن هيئة المساحة تقوم بإصدار شهادة منسوب أعلى نقطة بالعقار، وتيسيرا على المواطنين فقد قامت الهيئة بتوحيد المواصفات الفنية للأعمال والتكلفة المالية للشهادة على مستوى الجمهورية وتستقبل الهيئة الطلبات من خلال مديريات المساحة بالمحافظات.

كما تقوم الهيئة من خلال بروتوكول مشترك مع هيئة الأوقاف بتطبيق الحجج ورفع التعديات على أراضي الأوقاف وتوقيعها على الخرائط وإنشاء قواعد بيانات مكانية لها، كما تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال توفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق.

اعتماد 13 مكتب هندسي للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية

واعتمدت الهيئة 13 مكتبًا هندسيًا للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة، كما تقوم حاليًا بالتجهيزات النهائية لتشغيل مشروع المحطات الثابتة والذي يتكون من 44 محطة على مستوى الجمهورية للعمل بنظام RTK (الرصد اللحظي) لمساعدة كافة جهات الدولة على سرعة إنجاز الأعمال المساحية وضمان توحيد نظم الإحداثيات على مستوى الجمهورية بما يضمن تجانس البيانات المساحية المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للدولة.