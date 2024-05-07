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هيئة المساحة تُعلن نقل مقرها إلى منطقة المظلات

كتب:

بسمة عبدالستار
01:21 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
الهيئة العامة للمساحة

الهيئة العامة للمساحة

أعلنت الهيئة العامة للمساحة نقل مقر مديرية المساحة بالقاهرة، من منطقة وسط البلد إلى مقرها الجديد بالمبنى المُلحق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمنطقة المظلات.

مديرية المساحة بالقاهرة

وذكرت هيئة المساحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بشكل جزئي بالمقر الجديد في 19/ 5/ 2024 كمرحلة أولى لبعض المكاتب، ويتم العمل بشكل كامل بعد 15 يونيو 2024.

تختص الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر كافة التعديات التي تمت على أراضي أملاك الدولة في شتى محافظات الجمهورية بكافة أنواعها.

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بقلم بسمة عبدالستار