حزن في مسقط رأس اللاعب أحمد رفعت بكفر الشيخ.. «كان محبوبا من الجميع»

خيَّمت حالة من الحُزن على محافظة كفر الشيخ عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ31 عامًا، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، ما تسبب في صدمة بين أسرته وأصدقائه وزملائه في الوسط الرياضي.

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى سرادق عزاء

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، حيث نشر الآلاف من رواد هذه المواقع صور اللاعب الراحل أحمد رفعت، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محمد حسن، أحد أقارب اللاعب الراحل لـ«الوطن»، إنّ اللاعب توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها اللاعب في شهر مارس الماضي.

وأوضح «حسن»، أنّ اللاعب الراحل أحمد رفعت كان مشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، وكان يتمتع بحُب الكثيرين، وله الكثير من الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها في مسقط رأسه بقرية إبشان بمركز بيلا، كما أنّه كان يتسم بالتواضع والإخلاص وصلة الرحم.

وأكد «حسن»، أنّه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها اللاعب أحمد رفعت في شهر مارس الماضي وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير، وقبل 12 يوماً فقط.

وتابع: «يوم 24 يونيو الماضي، ظهر اللاعب الراحل لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته»، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موعد صلاة الجنازة على اللاعب الراحل أحمد رفعت

ومن المقرر أنّ تُقام صلاة الجنازة على اللاعب الراحل أحمد رفعت، بمسقط رأسه في قرية إبشان بمركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ليوارى الثرى بمقابر أسرته بالقرية.

جدير بالذكر أنّ اللاعب أحمد رفعت من مواليد قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ في 20 يونيو عام 1993، وكان يلعب مع نادي مودرن سبورت و‌منتخب مصر لكرة القدم في مركز الجناح.

تفاصيل مرض أحمد رفعت

وكان اللاعب أحمد رفعت قد تعرض لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري في شهر مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب ليتم إسعافه بالملعب، وبعدها فقد رفعت الوعي لعدة أيام، ثم استعاد وعيه في يوم 11 مارس المنقضي.

وتم حجز أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية، ومكث بها إلى أنّ عاد للقاهرة بعد 14 يوم من استعادة الوعي، وتحديداً في يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي للجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب، إلى أنّ وافته المنية صباح اليوم السبت.