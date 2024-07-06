كيف تحدث اللاعب أحمد رفعت عن الموت قبل وفاته بأيام؟

في مارس الماضي، تعرض أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر إلى وعكة صحية خطيرة، إذ سقط أرضًا في الملعب وتوقف قلبه وقتا طويلا قبل أنّ ينجح الأطباء في إنعاشه ليظل على فراش المرض في أحد المستشفيات، وبعد خروجه ظل جهاز مراقبة ضربات القلب ملازما له يقضي عليه ما يقرب من 10 ساعات يوميا، وبعد أنّ تنفس الجميع الصعداء بانتهاء أزمته الصحية إثر عودته إلى مران فريقه مجددًا، ودع اللاعب عالمنا اليوم، في مفاجأة حزينة للوسط الكروي والجماهير.

كيف تحدث أحمد رفعت عن الموت؟

عبارات مقتضبة تحدث بها اللاعب أحمد رفعت عن الموت، في آخر ظهور إعلامي له قبل وفاته، مؤكدًا أنّه على المرء إدراك رحيله جيدًا، لأسباب عديدة، مرضية أو قدرية، قائلًا: «أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ميبقاش موجود، مش هيبتقى غير إنك بني آدم كويس، إزاي بتتعامل، إزاي بتؤدي الحياة المطلوب تعملها، وماتكونش شخص مؤذي، وارد في أي وقت أي حد ميبقاش موجود، حصلت وأنا في الملعب وأنا بجري، مش حادثة مش مشكلة، أكتر حاجة بتفضل هي السيرة، واللي أنت بتعمله في حياتك».

إعلان وفاة أحمد رفعت

ونعى هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، اللاعب أحمد رفعت بعد نحو 3 أشهر من الأزمة الصحية التي ألمت به، وقال عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة اللاعب والصديق والأخ أحمد رفعت، بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».