«السبكي»: الاعتماد على المحطات ذات الكفاءة العالية يرشد استهلاك الكهرباء

أكد الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، أن الحلول السريعة لأزمة الكهرباء من خلال إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية هي حلول تعمل عليها الحكومة، موضحًا أنه على المدى المتوسط وطويل المدى لابد أن يتم الاعتماد على زيادة مساهمة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، والاستفادة من المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في بعض المنازل والمصانع صغيرة الحجم والتي تخفض استخدام الوقود.

مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة

وأشار «السبكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن يتم استهداف العديد من المشروعات كبيرة الحجم من خلال مزيد من مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة، موضحًا أن الحكومة تعتمد على المحطات الكهربائية ذات الكفاءة العالية والحد من استخدام الكهرباء في الأوقات المسائية المتأخرة لحل الأزمة الحالية.

وشدد على أن تلك الممارسات التي تعتمد عليها الحكومة خلال الفترة الحالية ستحد من احتياجنا للوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.