وكيل «خارجية الشيوخ»: الحكومة أمامها تحديات عاجلة في ملفات الطاقة والصحة والتعليم

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، إنَّ هناك آمالا كبيرة لتلبية تطلعات الشعب، تزامنا مع قدوم حكومة جديدة للبلاد، وسط تحديات كبيرة تواجهها مصر في الداخل والخارج، أبرزها التوترات في المنطقة.

حكومة جديدة لعصر جديد

وأضافت «سليمان»، خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه مع تشكيل حكومة جديدة ودخولنا عصر جديد، يمكننا القول أن التركيز سيكون على تحديات عاجلة مثل أزمة الكهرباء الأخيرة، وقبلها ضبط الأسعار والتعامل مع ملفات الطاقة والصحة والتعليم كأولوية.

حكومة إنقاذ وإدارة ملف الأزمات

ووصفت الحكومة الجديدة بأنها حكومة إنقاذ وإدارة وأزمات، مطالبة إياها بالعمل على ملفات بعينها بشكل سريع، لامتصاثص قلق الشارع وطمأنته على الغد، وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج، ووزير النقل هو وزير الإنجاز لذلك أسند إليه ملف الصناعة مع النقل.