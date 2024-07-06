للطلاب الموهوبين.. بدء التقديم لمنحة «بيت جميل» للفنون التراثية

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تلقي طلبات الالتحاق لمنحة دراسة الفنون التراثية المختلفة، التي ينظمها برنامج «بيت جميل» للفنون التراثية بالقاهرة للعامين 2024-2026.

تأتي المنحة بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة الملك تشارلز للفنون التقليدية البريطانية.

وقال القطاع في بيان صحفي: «المنحة مقدمة لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وهي بدوام كامل لمدة عامين، يقبل فيها حوالي 20 طالبًا سنوياً، يتم اختيارهم بعناية فائقة من خلال عملية انتقاء تنافسية».

وأضاف: «تهدف المنحة على دراسة الرسومات الهندسية التقليدية، الرسم الحر، والزخارف النباتية، وتناغم الألوان، ثم مرحلة التدريب العملي للتنفيذ على حرف: الخزف، والجبس، والأعمال الخشبية، والنحاس، وغيرها من الحرف التقليدية».

وتابع: «يحصل الطلاب عند التخرج على شهادة من مؤسسة مدرسة الملك تشارلز للفنون التقليدية، التي تقدم البرنامج وفقًا لنفس المبادئ والمعايير الدورات المقدمة في المدرسة بلندن».

ولفت إلى أن المنحة الجديدة هي رقم 16 حيث تم إطلاقها عام 2009 بالقاهرة من قبل مؤسسة مدرسة الملك للفنون التقليدية التابعة لمؤسسة الملك تشارلز، بالتعاون مع مجتمع جميل وصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وتتمثل مهمته في الحفاظ على الحرف التراثية في مصر ودعم الجيل القادم من الحرفيين والمصممين المصريين.

الموعد النهائي للتقديم:

24 أغسطس 2024، حيث يجب تقديم الاستمارة، بالإضافة إلى ملف مطبوع يضم الأعمال السابقة للمتقدم، شخصيًا في بيت جميل في القاهرة، بين الساعة 10:00 و 15:00 (باستثناء أيام الجمعة والسبت)، قبل 24 أغسطس 2024، على أن يتم دعوة المتقدمين المتأهلين لحضور اختبار قبول في بيت جميل في القاهرة بمقر مركز الفسطاط للحرف التقليدية.