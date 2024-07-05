«الثقافة» تحتفي بتسعينية «حجازي» في بيت الشعر الأحد المقبل

يحتفي بيت الشعر العربي في مقره بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، من خلال عقد ندوة شعرية كبرى بعنوان «على مشارف التسعين.. احتفاء بتسعينية الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي»، وذلك في السابعة مساء الأحد المقبل 7 يوليو.

يقدم الندوة الشاعر أحمد عنتر مصطفى، ويشارك فيها الفنان محمود حميدة بقراءة مختارات شعرية من أشعار حجازي، كما يناقش عدد من الكتاب والنقاد تجربة حجازي الشعرية، وهم: الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والناقد الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم النقد بآداب عين شمس، والكاتبة الدكتورة فاطمة الصعيدي أستاذ الأدب بجامعة حلوان، والدكتور يوسف نوفل أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور الناقد رضا عطية والشاعر إيهاب البشبيشي.

أحمد عبد المعطي حجازي

والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي المولود في محافظة المنوفية عام 1935، تحتفي به وزارة الثقافة للمرة الثانية، نظرًا لثراء تجربته الإبداعية، فقد عمل في عدد من الصحف المصرية بينها «روز اليوسف وصباح الخير»، وترأس تحرير مجلة إبداع التي تصدر عن هيئة الكتاب، كما دريس الأدب العربي في باريس، وصدرت له العديد من الدواوين الشعرية أبرزها «مدينة بلا قلب».