3 قنوات مجانية.. اعرف كيفية مشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024

جماهير ريال مدريد بين نارين، هل يقفون مع نجمهم الجديد كليان مبابي، أو مع أسطورتهم الخالدة في قلوبهم كريستيانو رونالدو، إذ يشهد دور ربع النهائي لبطولة يورو 2024، مواجهة قوية بمثابة نهائي مبكر، تجمع بين منتخبي فرنسا والبرتغال، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فولكسباركشتاديون.

في التقرير التالي نتحدث عن كيفية مشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا، التي ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية، خاصة جماهير ريال مدريد الإسباني:

3 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا

1- قناة «RTL CERMANY»

- القمر: إسترا سات.

- التردد: 10832 H.

2- قناة ZDF

- القمر: إسترا سات.

- التردد 11382 H.

3- قناة «IRIB TV»

- القمر: أنتيل سات.

- تردد: 11555 V.

ويذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تذاع القمة المرتقبة عبر beIN Sports HD 1 Max.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال ضد فرنسا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام البرتغال

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، كامافينجا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، ماركوس تورام.