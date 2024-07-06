شابانا محمود وزيرة العدل البريطانية الجديدة.. المسلمة الوحيدة في حكومة ستارمر

عين كير ستارمر رئيس الوزراء البريطانية، المحامية شابانا محمود كوزيرة العدل في الحكومة البريطانية الجديدة، من أصول باكستانية، وكانت منسقًا للحملة الوطنية لحزب العمال، الذي يتزعمه «ستارمر» ووزيرًا أول لوزارة الخزانة في حكومة الظل.

شابانا محمود محامية شابة تبلغ من العمر 43 عامًا

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن شابانا محمود البالغة من العمر 43 عامًا، هي نائبة مسلمة عن حزب العمال منذ 2010 في دائرة برمنجهام ليديوود الانتخابية، وهي واحدة من أبرز النائبات المسلمات في الحزب.

حثت شابانا محمود الحزب على إعادة بناء العلاقات مع الناخبين المسلمين

وبحسب الصحيفة فإن شابانا محمود حذرت من أن حزب العمال يواجه خسارة الثقة من جانب المسلمين البريطانيين بسبب موقفه من الحرب في غزة، وحثت الحزب على إعادة بناء العلاقات مع الناخبين المسلمين.

وتواجه شابانا محمود مهمة التعامل مع مشكلة الاكتظاظ في السجون، مع وجود تقارير تفيد بأن السجون البريطانية على بعد أيام من الامتلاء الكامل.

وفاز حزب العمال بأغلبية الانتخابات البريطانية وشكل زعيمه كير ستارمر الحكومة، بينما خسر حزب المحافظين الأغلبية وفقد زعيمه ريشي سوناك رئاسة وزراء المملكة المتحدة.