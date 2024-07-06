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سقوط أمطار خفيفة على قرى ومدن شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
10:25 ص | السبت 06 يوليو 2024
أمطار في شمال سيناء

أمطار في شمال سيناء

سقطت أمطار خفيفة على عدة مناطق بقرى ومدن محافظة شمال سيناء، اليوم، مع تكاثر الغيوم واختفاء جزئي للشمس.

سقوط أمطار خفيفة في شمال سيناء

وقال مجلس مدينة العريش، في بيان، إن الأمطار التي تساقطت خفيفة وغير مؤثرة، مؤكدا أن قسم الأزمات في المجلس يتابع التطورات المناخية، بالتنسيق مع رؤساء المديريات والأحياء والأقسام بالمدينة.

ارتفاع درجات الحرارة

ومن جهة أخرى، أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن درجات الحرارة بلغت في الصباح 25 درجة، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار درجتين بعد الظهر.

وأضاف المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن هناك غيوم بسماء المنطقة، وفرص تساقط الأمطار ضعيفة جدا، لارتفاع درجات الحرارة، مع هبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية.

حملات نظافة في شوارع الشيخ زويد

ومن جهة أخرى، أكد مجلس مدينة الشيخ زويد أن هناك عملية نظافة بشوارع المدينة الرئيسية، وذلك لجمع أوراق القمامة المتناثرة جراء هبوب رياح على المدينة أوقات الفجر، زادت عن حدتها في مناطق القرى جنوب وغرب المدينة.

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