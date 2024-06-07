رغم ارتفاع درجة الحرارة.. سبب غريب وراء سقوط الأمطار على 3 مناطق

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وصل ببعض المدن المصرية إلى 49.4 درجة مئوية، وفي الوقت ذاته فجرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة حول آخر تحديثات الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن هناك 3 مناطق من المتوقع أن تشهد أمطارا خلال الساعات القادمة، فما سبب حدوث ذلك؟

الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية، تحدث عن أسباب هطول الأمطار المصاحب لارتفاع درجة الحرارة، موضحًا في حديثه لـ«الوطن»، أن ما يحدث عبارة عن تجمع المياه المتبخرة، والتي تسقط في الأماكن الأقل حرارة.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إنه أحيانًا يكون ارتفاع درجة الحرارة هو السبب الرئيسي لهطول الأمطار، فكلما زادت درجة حرارة الأرض زادت نسبة رطوبتها، وبالتالي تزداد كمية المياه في الغلاف الجوي للأرض، وينتج عنه هطول أمطار.

هيئة الأرصاد توضح سبب هطول الأمطار في الصيف

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد تحدثت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أن حدوث الأمطار الصيفية أمر طبيعي يحدث سنويا، ويرجع سببه إلى الحزام المداري الموجود عند خط الإستواء، ويتجه إلى الشمال والجنوب بحسب حركة الشمس باختلاف الفصول، وهو عبارة عن خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة.

سقوط الأمطار على 3 مناطق

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعت خلال الساعات المقبلة، أن تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على 3 مناطق، هي «حلايب، شلاتين، مرسى علم»، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.