رفع 2 طن قمامة من شوارع وميادين العريش

شنّ مجلس مدينة العريش، حملة نظافة مكبرة، شملت غالبية الشوارع والميادين بوسط المدينة، وجرى إزالة ما يقرب من 2 طن قمامة بمنطقة سوق السمك، وميدان الرفاعي والطريق السريع والساحلي.

حملة لإزالة المخلفات

وأضاف المجلس في بيان، أنّ الحملة شملت نظافة مواقع ارتكاز صناديق القمامة، والشوارع الفرعية القريبة من الميادين، ورفع آثار مخلفات العيد، سواء المأكولات أو آثار الأضحيات والجلود، ومخلفات محلات الجزارة والحدائق.

ويواصل عمال النظافة والتجميل، إزالة الأوراق والمخلفات من حديقة النصر وميدان الساعة، كونهما من أكثر المناطق التي شهدت تجمعات للأسر والأطفال، منذ اليوم الأول لعيد الأضحى.

تقديم الخدمات للمصطافين

وتفقد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، ساحل البحر وخدمات منطقة الشاطئ، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه عمليات النظافة والتجميل وتقديم الخدمات للمصطافين بأسعار عادلة.