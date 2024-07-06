«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الكيمياء للثانوية العامة عبر جروبات الغش

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر منصة «تليجرام» تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان عند الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.

مزاعم تداول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية رصد جميع الأسئلة المتداولة لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني للتحقق من صحتها وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

أضاف المصدر أنه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة للكيمياء سيجري التوصل إلى المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة ضد الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لا تهاون مع الغشاشين».