مصدر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة أحمد رفعت.. عاجل

حالة من الحزن والصدمة يعيشها الوسط الرياضي في الوقت الراهن، بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر لكرة القدم، بعد نحو 4 أشهر من إنقاذ حياته بعد توقف قلبه داخل الملعب في فاجعة هزت الوسط الرياضي.

لحظات صادمة، كانت في انتظار أسرة أحمد رفعت، الذي توقف قلبه بشكل مفاجئ فجر اليوم، ليُنقل إلى المستشفى، ويُعلن وفاته، صباح اليوم.

ماذا حدث في آخر الدقائق قبل وفاة أحمد رفعت؟ هكذا كشف مصدر مقرب للاعب الراحل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للاعب وماذا طلب؟

تفاصيل الثواني الأخيرة في حياة أحمد رفعت

«أحمد كان مع أصحابه برا بيتفرج على مباريات الأمم الأوروبية بشكل طبيعي، ولما رجع بيته برضه مكنش بيشتكي من حاجة».. هكذا كشف المصدر.

وأضاف: «طلب من والدته تجيبله أكل ولما رجعت لقيته نايم على الكنبة ونبضات قلبه ضعيفة ليتواصل شقيقه مع الطبيب الذي طلب نقله إلى المستشفى على الفور»، مشيرًا إلى أنّ قلبه توقف بعد ذلك بلحظات وسط حالة من الصدمة لأسرته، قبل نقله إلى المستشفى التي حاول داخلها الأطباء إنعاشه، إلا أن قلبه لم يستجب.

موعد ومكان جنازة اللاعب أحمد رفعت

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب ‫أحمد رفعت‬ في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر اليوم.

كان نادي مودرن فيوتشر أعلن في بيان رسمي وفاة لاعبه، والذي جاء نصه: : «يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024».