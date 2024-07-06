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وزير الخارجية: مصر تبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان في تجاوز أزمته

كتب:

نرمين عفيفي
10:42 ص | السبت 06 يوليو 2024
كلمة بدر وزير الخارجية خلال المؤتمر

كلمة بدر وزير الخارجية خلال المؤتمر

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن وحدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة أثبتتها التطورات الجارية لدور هذه المؤسسة في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه ومواجهة أي تهديدات ضد هذه السلامة أيا كان مصدرها.

أضاف خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه من هذا المنطلق وفي إطار حرص مصر على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق في تجاوز أزمته الراهنة ومعالجة تداعيتها الخطيرة على شعبه العظيم والكريم وعلى أمن واستقرار المنطقة لا سيما دول الجوار، وانطلاقا من الروابط الاجتماعية والأخوية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين المصري والسوداني وتأسيسيا على التزام مصر بدعم كل جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وتابع بأن مصر تستضيف هذا المؤتمر الذي يضم كل القوى المدنية والسياسية في السودان الشقيق وبحضور كل الشركاء المعنيين للتوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان الشقيق عبر حوار وطني «سوداني - سوداني».

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