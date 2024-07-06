وزير الخارجية: يجب على المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته لدعم السودان

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه يطالب كل أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان والذي عقد خلال شهر يونيو 2023 في جنيف وأيضًا خلال المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار والذي عقد في باريس منتصف أبريل 2024 لسد الفجوة التمويلية القائمة التي تناهز نحو 75% من إجمالي الاحتياجات.

وشدد «عبدالعاطي» خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنّ مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها تفعيلًا لمشاركتها في مؤتمري الاستجابة الإنسانية لدعم السودان، والعمل الوثيق مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف سواء في جنيف أو نيويورك لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من التبعات السلبية للأزمة.