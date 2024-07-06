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وزير الخارجية: مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية يناقش سبل السلام

كتب:

نرمين عفيفي
10:49 ص | السبت 06 يوليو 2024
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، يناقش سبل السلام الدائم والشامل في السودان الشقيق عبر حوار وطني سوداني- سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

وأضاف وزير الخارجية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعد استكمالا لجهودها ومساعيها من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان الشقيق، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لا سيما دور جوار السودان وأطراف مباحثات جدة والأمم المتحدة والجهات المعنية.

وأعرب «عبدالعاطي» عن تطلعه للمشاركة الفعالة من جابن حضور المؤتمر ومن القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء المعنيين من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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