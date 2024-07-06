فيلم جوازة توكسيك في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية.. 400 ألف جنيه

انضم فيلم جوازة توكسيك إلى قائمة الأفلام التي تنافس في شباك التذاكر منذ عدة أيام، ليدخل المنافسة مع أفلام موسم عيد الأضحى وتمكن من الوصول إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية.

فيلم جوازة توكسيك في المركز الرابع بـ400 ألف جنيه

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم جوازة توكسيك جاء أمس الجمعة في المركز الرابع، إذ حقق ايرادات بلغت 409 آلاف جنيه.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم ليلى علوي ومحمد أنور وبيومي فؤاد وهيدي كرم وملك قورة وتامر هجرس، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وينافس فيلم جوازة توكسيك في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 لأحمد عز وأهل الكهف لخالد النبوى واللعب مع العيال لمحمد إمام وعصابة الماكس لأحمد فهمي.