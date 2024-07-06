«حياة كريمة»: توفير الطاقة يسهم في إضاءة منازل الأسر المحتاجة

ناشدت «حياة كريمة» المواطنين على المشاركة في حملة توفير الطاقة التي أطلقتها المؤسسة، وذلك للإسهام في إضاءة بيت أسرة محتاجة، ضمن المسابقة الجديدة التي أعلنت عنها لترشيد استخدام الطاقة، في ظل الأزمات العالمية التي يواجهها العالم أجمع بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة.

حملة «حياة كريمة» لتوفير الطاقة

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، في منشور لها بموقع «فيسبوك»، أهمية توفير الطاقة قائلة: «في كل مرة بتقفل الضوء اللي مش محتاجه، بتساهم في إضاءة بيت أسرة محتاجة.. بخطوة بسيطة منك، بتوفر نور وأمان لغيرك»، مؤكدة أنه يجب البحث عن حلول لأزمة الطاقة في ظل الأزمات العالمية التي يواجهها العالم أجمع بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة، خاصة مع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء.

ولفتت «حياة كريمة» إلى ضرورة أن نكون جزء من الحل ونشارك في حملة المؤسسة لتوفير الطاقة، للمشاركة في مسابقة «Save Watt» لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة.