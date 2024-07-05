أماكن قوافل «حياة كريمة» بالمحافظات.. جميع التخصصات الطبية

أعلنت مبادرة «حياة كريمة» عن إطلاق 6 قوافل طبية، غدا السبت، للكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، انطلاقًا من دور المبادرة في خدمة المجتمع.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» الخدمات التي تقدمة القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة»، والتخصصات الطبية وأماكن القواقل، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات الطبية لقوافل حياة كريمة

تشمل التخصصات الطبية لـ«حياة كريمة» الآتي:

- نساء وولادة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

-العظام.

- الجراحة.

- الرمد الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- خدمات تنظيم الأسرة.

أماكن القواقل الطبية لمبادرة حياة كريمة.

تقدم القوافل الطبية خدمات للمواطنين غدا في 6 محافظات وتشمل:

- القليوبية.

- الجيزة.

- الدقهلية.

- الغربية.

- دمياط.

- جنوب سيناء.

مبادرة أنت الحياة بالقرى

ومن ناحية أخرى، أطلقة مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «أنت الحياة» للمواطنين في القرى، وتشمل الخدمات التالية:

- قوافل طبية مجانية في عدة تخصصات.

- قافلة مصر الخير للغارمين.

- ندوات وأنشطة للأطفال والسيدات من صندوق مكافحة الإدمان.

- برامج محو الأمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

- عروض المسرح والتنورة للأطفال والسيدات من وزارة الثقافة.

نشاطات الكشافة والتخييم من وزارة الشباب والرياضة.

ورش رسم للأطفال مع متطوعي صندوق مكافحة الإدمان.

قافلة بيطرية لتقديم الفحص والعلاج المجاني للمواشي.

التبرع لحياة كريمة

ويمكن التبرع لحياة كريمة من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»: (اضغط هنا).

أو من خلال الرسائل النصية علي رقم 9509، وتطبيقات «فوري»، «ميجا خير»، «إنستاباي»، «ڤودافون كاش»، «أورنچ كاش».

أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.