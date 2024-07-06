مدبولي يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروع حدائق تلال الفسطاط

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط.

«تلال الفسطاط» من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بتأكيد حرصه على تفقد عدد من مشروعات القاهرة التاريخية في أول جولة عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد، سعيا لدفع العمل بها باعتبارها من المشروعات المهمة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط، والذي يتضمن تطوير مسطحات خضراء شاسعة وإقامة حدائق عامة، فضلًا عن أنه يشتمل على تطوير الكثير من المزارات السياحية، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لزيادة أعداد السائحين إلى مصر.

وأكد «مدبولي» أهمية تكثيف الجهود المبذولة في هذا المشروع، والإسراع في معدلات تنفيذه ودراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في دخول المشروع حيز التشغيل بشكل تدريجي.

بدوره، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط يعد من المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وتقع في قلب منطقة القاهرة التاريخية، ويتولى تنفيذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتمويل من صندوق التنمية الحضرية.

حديقة تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان

وأوضح وزير الإسكان أن حديقة تلال الفسطاط تُعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذها على مساحة 500 فدان، في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، كان يستخدم مقلب للمخلفات في السابق، مشيرا إلى أن تنفيذ الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتوفير المتنزهات للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة.