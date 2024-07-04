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الحمصاني: رئيس الوزراء حرص على مناقشة مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار اليوم

كتب:

أحمد العانوسي
10:05 م | الخميس 04 يوليو 2024
المستشار محمد الحمصاني

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي حرص اليوم، على أن يكون أول اجتماع قبل المؤتمر لمناقشة مشكلة الكهرباء، والاجتماع الثاني بشأن ظبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهذه الاجتماعات تعكس اهتمامه باحتياجات المواطنين، والتجاوب مع نبض الشارع المصري.

العمل على حل مشكلة الكهرباء وتخفيف الأحمال

وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أنه يجري العمل على متابعة ما إعلانه من قبل، خاصة فيما يتعلق بوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي حتى انتهاء الصيف، مشيرًا إلى أن الاجتماع اليوم، جاء في إطار حرص مدبولي على متابعة الإجراءات في هذا الإطار.

مشروعات الطاقة المتجددة

وواصل: «المقصود بدخول الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، هو أن يتم الربط بين المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة، وربطها بالشبكة القومية، وبدا في اجتماع اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الجديدة، وربطها بالشبكة القومية».

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية مربوطة بالشبكة القومية، لكن المقصود من الربط هو المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، وأن يجري الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لربطها على الشبكة القومية والاستفادة منها.

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