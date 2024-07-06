المبعوث الأممي للسودان: نأمل أن يساهم مؤتمر اليوم في حل سلمي توافقي

قالت نايلة حجار، كبيري مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، إنَّ الأمم المتحدة تُرحّب بالمساعي الرامية إلى حل أزمة السودان من دول الجوار والمنظمات الإقليمية، وكذلك بالجهود الرامية إلى إقامة حوار سوداني - سوداني شامل، مستطردة: «ما اجتماع اليوم إلا دليل قاطع على ذلك، والمأمول أن يشكل هذا الحوار لبنة أساسية في صرح تشييد الحل السلمي التوافقي للخروج من الأزمة وإنهاء التفرقة والاقتتال».

وأضافت حجار، خلال كلمتها بمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم، وتنقله في بث مباشر شاشة «إكسترا نيوز»: «من الطبيعي أن تكون الجهود المبذولة مصدر إلهام للبناء على الإيجابيات وتفادي الأخطاء التي ارتكبت بقصد رفع الجهود المطلوبة؛ لتحقيق السلام على أرض صلبة بما يقابل تطلعات شعب السودان للعيش في أمن واستقرار وكل مقومات السيادة الوطنية».

وأكدت أنَّ الأمل معقود على كافة حلقات هذا الحوار، قائلة: «أحيي بهذا الصدد المبادرة القيمة التي يطلقها الاتحاد الإفريقي مع منظمة الإيجاد وبالتنسيق مع كل المنظمات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا، العاصمة الإثيوبية».