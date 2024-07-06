المبعوث الأممي للسودان: نعول على جهود القوى المدنية لإنهاء الأزمة الحالية

قالت كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان نايلة حجار، إنَّه لا يسعها سوى إعلان الدعم الكامل من الأمم المتحدة لكل المبادرات الواعدة والساعية لدعم وحدة وأمن وسلامة الأراضي السودانية، وآخرها مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم، كما لا يفوتها تأكيد التزام المنظمة الدولية بمواصلة انخراطها الأنشطة المتعلقة بعملية السلام، وعلى وجه الخصوص إنهاء كل الاعتداءات بحق المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لكل السودانيين المتضريين.

وتابعت خلال كلمتها بمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم، وتنقله في بث مباشر قناة «إكسترا نيوز»: «نحن على استعداد للتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم كل الجهود التي تصب في إيقاف الحرب بالسودان، وبناء دولة آمنة ومستقرة، ونعول على جهود القوى المدنية السودانية ووحدتها لتخطي المصاعب والتطلع لبناء مستقبل يحمي الشعب السوداني الطيب».

أضافت: «بعد دخول الحرب في السودان عامها الثاني، لا يمكننا القول سوى إنه لا يمكننا أن نسمح باستمرارها لفترة أطول فالمعاناة اليومية للشعب من مخاطر الحرب تحتم علينا جميعا أن نبذل كل جهد مستطاع لإيقافها وإعادة الأمن والاطمئنان لهذا البلد والسير به على طريق الازدهار والتطور».

واختتمت: «يشرفني نقل تهاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للشعب المصري حكومة وقيادة وشعبا، على مساعيه الطيبة لإحلال السلام في السودان وكذلك تحيته لكل المشاركين وتشجيعه لهذه الفرصة لجمع شمل السودان وبناء مستقبله في كنف الإخاء والتضامن».