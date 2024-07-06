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الجامعة العربية: ندعم جهود مصر الرامية لوقف الحرب في السودان

كتب:

نرمين عفيفي
11:39 ص | السبت 06 يوليو 2024
زيد الصبان مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية

زيد الصبان مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية

قال زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تؤكد على تقديم كل الدعم والمساندة لجهود جمهورية مصر العربية الرامية لتسهيل إطلاق حوار سوداني يفضي إلى تصور عام حول وقف الحرب، وتهيئة سبل المسار السلمي لحل الأزمة ومعالجة الأزمة الإنسانية التي طالت كل بيت سوداني.

وأضاف مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بالجامعة العربية، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية في السودان، أن المؤتمر يُعقد اليوم بينما نيران الحرب السودانية مشتعلة في السودان، وآثارها الكارثية تحيط بمستقبل وحياة ملايين السودانيين، وتقود بالتدريج مرتكزات وقوام الدولة السودانية الحديثة التي اجتهد السودانيون في تأسيسها والتوافق عليها منذ عام 1956 بل وقبل ذلك.

وذكر «الصبان»، أن جميع تجارب العالم النامي تؤكد أن تطوير وتحديث دولنا وخلق دولة المواطنة الحقيقية لا يمكن أن يمر عبر هدم الأسس المجتمعية، أو السماح بقتل وتشريد الناس، وعلى الجميع تذكر أن المسؤولية التاريخية للنخب السودانية تفرض عليها عدم إضاعة أي فرصة او يد ممدودة لإطفاء الحريق وحقن الدماء.

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بقلم نرمين عفيفي