ضمن «سكن لكل المصريين».. كيف تحصل على قرض من البنك الأهلي لشراء شقة؟

أعلنت وزارة الإسكان طرح 45 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5» لمحدودي الدخول، لذا يرغب كثيرون في الحصول على القروض البسيطة لشراء الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، إذ نوضح كيفية الحصول على قرض بقيمة 100 ألف جنيه من البنك الأهلي المصري لسداد مقدم الشقة.

ووفق المُعلن على منصة البنك الأهلي المصري، فإن الموظف يستطيع الحصول على قرض بضمان الراتب، كما أنّ أصحاب الحرف الذين يمتلكون ورشا صناعية يستطيعون من خلالها الحصول على قروض بضمان تلك المشروعات الصغيرة.

كيف تحصل على قرض لشراء شقة لمحدودي الدخل؟

وتحدد البنوك شروطًا للحصول على قروض وتمويلات، سواء كان ذلك بضمان الراتب للموظف أو ضمان المنزل لمن يمتلك منزلًا أو سيارة أو مشروعًا صغيرًا مثل أصحاب الحرف، وتقدم البنوك تسهيلات كبيرة من أجل الحصول القروض للأشخاص أو الشركات معًا، ويستطيع محدودو الدخل الحصول على قرض لشراء شقتهم عند فوزهم في شقق وزارة الإسكان المطروحة مؤخرًا، وعددها 45 ألف شقة لمحدودي الدخل.

وتستعرض «الوطن» شروط الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري لشراء وحدة سكنية في الطرح الجديد لـ«الإسكان»، كما يلي:

شروط الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية سداد القرض.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية «سارية».

- تقديم إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- تقديم صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحًا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- تقديم عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء «لأصحاب الأعمال».

- وجود كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

- حد أدنى سنتين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي «لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عاما على الأقل» أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

معلومات عن طرح «الإسكان» لمحدودي الدخل

- يشمل الطرح الجديد تنفيذ 222 عمارة سكنية بشكل جديد.

- عدد 5328 وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 90 مترًا، وتصل إلى 120 مترًا.

- نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو 85% بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع.

- يقع على مساحة 96 فدانًا عند تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، ويقع أمام الإسكان المميز بمدينة 6 أكتوبر مباشرة.