«الإسكان»: مهلة شهر للعملاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات بالمدن الجديدة

طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، «الحالات الساري تخصيصها فقط»، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.

مهلة شهر للمتأخرين عن سداد الأقساط

وأكدت الهيئة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد بالمدن الجديدة.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، وشدد على ضرورة وضع خطط العمل المستقبلية، وأصدر حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها.

إتاحة قطع أراض للاستثمار

وكان قد شدد على ضرورة العمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد المالية للهيئة، والمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة، وضرورة تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة في الالتزام بأداء مهامها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، والمتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتحصيل المتأخرات وتحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات.