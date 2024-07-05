تفاصيل حجز شقق سكن لكل المصريين في المدن الجديدة.. «جهز فلوسك»

مع قرب حلول موعد طرح وحدات إسكان المبادرة الرئاسية بمشروع « سكن لكل المصريين» بجميع محافظات الجمهورية «الوطن» تنشر تفاصيل الطرح الجديد من حيث الشروط والمواصفات والمستندات المطلوبة وهى كالتالي:

1 - يتطلب التقديم لحجز وحدات الإسكان بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم لحجز الوحدة عن 21 سنة، وألا يزيد عن سن 51 عامًا.

2 - ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل، سواء سكنية أو قطع أراضي سكنية.

3 - تقديم شهادة دخل موضح بها قيمة الدخل الشهرى أو مفردات مرتب من جهة العمل. سواء كان المتقدم أعزب أو متزوج.

4 - تقديم مستند يدل على محل إقامة الإقامة، للتقديم على أقرب الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل حسب رغبة المستفيد.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدمين للحجز «الزوج والزوجة» على أن تكون سارية.

2 - تقديم قسيمة زواج المتقدم حال كونه متزوجاً، مع تقديم شهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.

3 - تقديم مستندات تدل على صافي الدخل الشهري للمتقدم، وفي حال كون المتقدم للحصول على وحدات سكنية متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك، مع تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

4 - يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل التي تم الحصول عليها وقت السداد في مكاتب البريد.

تفاصيل حجز وحدات الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين

5 - تختلف قيمة قسط الوحدة السكنية حسب الدخل وعمر المستفيد الذي يحصل على الشقة، ومساحة الوحدة السكنية، والمدينة المتاح به الوحدة السكنية.

6 - يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعات الاستلام، وتصل مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة وتصل حتى 30 سنة كأقصى مدة للأقساط.