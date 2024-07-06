ممثلة الاتحاد الأفريقي: لقاءات مستمرة لتنسيق جهود إحلال السلام في السودان

أكدت ممثلة الاتحاد الأفريقي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان سبشيوزا وانديرا، أنهم تقابلوا مع النساء والجماعات الشبابية في السودان، وأعلنوا استعدادهم لبدء العمل السياسي وصولًا لحل أزمة السودان والوصول لحل نهائي ووقف الحرب، مشددة على أن هناك الكثير من الجهود التكميلية لإنهاء الأزمة في السودان وخارطة طريق، مؤكدة أن الاتحاد الأفريقي وجه باستمرار المباحثات لإيجاد الآليات اللازمة.

وشددت «وانديرا»، خلال كلمتها في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المقام بالعاصمة الإدارية والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أنه جرى الاتفاق مع المبعوثين والسفراء من كل الدول على لقاءات مستمرة لتنسيق الجهود المشتركة لإحلال السلام في السودان واستعادة الاستقرار من خلال التعاون مع كل المنظمات.

وقالت: «كل السودانيين لديهم الرغبة في حل الأزمة، لا بد أن يكون حل الأزمة من داخل السودان، ولا يجب أن نذهب إلى الفرقة والانقسام»، موضحة أنه لا بد من حشد كل الجهود والتباحث للوصول لحل الأزمة.

وتابعت: «مصلحة السودان تعتمد على الشعب لوضع نهاية للقتال في السودان، ولا بد من مضاعفة الجهود وممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة، للتوصل إلى نتائج إيجابية وضمان لوقف الاقتتال».