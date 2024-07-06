مقلب قمامة أصبح من أكبر حدائق الشرق الأوسط.. تلال الفسطاط تعيد الاعتبار للسياحة الثقافية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن علمية تطوير حديقة تلال الفسطاط، تجري بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحديقة تُعد من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط.

الحديقة على مساحة 500 فدان

وأضاف «الشربيني» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة التاريخية يجري تنفيذها على مساحة 500 فدان، بموقع كان يستخدم سابقًا مقلباً للقمامة، ونهدف من خلال تطوير المنطقة لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وخلق فرص عمل للشباب.

المشروع يهدف لخلق متنفس جديد للمواطنين

ويضم مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة التاريخيه 8 مناطق، ويتمتع بوجود 14 بوابة تتنوع ما بين أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية، كما يتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، ليعيد الاعتبار للسياحة الثقافية والبيئة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتقع المنطقة الثقافية بحديقة تلال الفسطاط بالقاهرة التاريخيه أمام البوابة الرئيسية للدخول من طريق «صلاح سالم» وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيس على متحف الحضارة، وتحاط بمجموعة من الساحات الكبرى التي تضم أنشطة متنوعة عبارة عن أنشطه ثقافية ومطاعم، وخدمات متنوعه نوافير ومطاعم، وكافيتريات، لتكون مؤهلة لاستقبال الاحتفالات على مدار السنة.

مطاعم وكافيتريات وفندق سياحي

وتضم الحديقة الجديدة منطقة تلال وواد كبير، تضم 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها ممر مائي يتخللها مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر، وتنتهي عند قمة التلة، كما تضم الحديقة «تلة القصبة» المُقامة على مساحة 13 ألف فدان مجموعة خدمات متنوعة، مثل «فندق سياحي، ومباني خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافيتريا، وشلالًا» فيما تضم «تلة الحدائق التراثية» مجموعة مدرجات ومباني للزوار، ومطاعم لتقديم الوجبات الساخنة للمواطنين خلال فترة تواجدهم بالحديقة.

تطوير منطقة تلة الحفائر

كان اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أعلن أنه يجري الآن على تطوير منطقة «تلة الحفائر» بهدف إظهار أول عاصمة إسلامية لمصر بمدينة الفسطاط القديمة، لتصبح المنطقة مزاراً أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا سور «صلاح الدين الأيوبي»، وحصر وتجميع القطع الأثرية المُكتشفة وترميمها، وتنفيذ ممشى بطول 1 كم حول مدينة الفسطاط الأثرية لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام، لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، وخلق متنفسًا جديدًا أمام المواطنين.