افتتاح حديقة الفسطاط الأسبوع المقبل ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة القاهرة

تحتفل محافظة القاهرة غدا، بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى إنشائها على يد جوهر الصقلي في السادس من يوليو عام 969 ميلاديا بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، في بيان، إنه بمناسبة العيد القومي للمحافظة سيجري افتتاح عدد من المشروعات لخدمة المواطنين، خلال الأسبوع المقبل.

افتتاح مشروعات في القاهرة

أوضح أن من المشروعات التي سيجري افتتاحها الأسبوع المقبل، عدد من الحدائق والمتنزهات، لتكون متنفسا أمام المواطنين ضمن خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء، ومنها حديقة الفسطاط بعد انتهاء أعمال التطوير.

إقامة أسواق حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين

أشار إلى أن محافظة القاهرة ستشهد العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة والارتقاء بالأسواق والمواقف ومنها إقامة أسواق حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين ومنع الإشغالات، وأيضا تنظيم عمل مواقف السرفيس، ومنع العشوائي منها لتسيير الحركة المرورية والعمل على توفير خدمة أفضل للمواطنين مثلما حدث في ميدان الألف مسكن بالقاهرة.

أوضح أنه سيجري العمل على حل أزمة الباعة في الشوارع، ودراسة البدائل لمنع الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.