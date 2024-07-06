مفكر سياسي سوداني: أشكر مصر حكومة وشعبا على دعمها لنا لوقف الحرب

شكر الدكتور الشافيع خضر سعيد، الكاتب والمفكر السياسي السوداني، الدولة المصرية حكومةً وشعبًا على دعمها للشعب السوداني في محنته المأساوية، مشيرا إلى أنّ الجميع في السودان على ثقة بأنّ مصر لن تبخل بالمزيد، مشددًا على أن مصر تأخذ زمام المبادرة لتنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه منذ الحرب في السودان.

وشدد «سعيد»، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنّ الشعب السوداني يتطلعون لقيادتهم السياسية للوصول لتوافق ورؤية واحدة لإسكات البنادق ودخول البلاد لمربع السلام، مؤكدًا أن القوى المشاركة في هذا المؤتمر تعمل على وقف الحرب، وعلى قناعة أن الوطن كله في مهب الريح وأن هناك خطر يهدد الجميع، موضحًا أنه لابد أن تلتقي القوى السياسية السودانية وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع إنهيار الدولة السودانية.

وأوضح أنّ الإرادة القوية والرؤية الصحيحة للقوى السياسية وبقناعتها بأن وقف الحرب يحتاج لتوسيع مبدأ القبول والمشاركة، مؤكدًا أنه صحيح أن الطرفين المتصارعين في السودان قد يصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهذا ما تتمناه القوى السياسية والشعب السوداني، المسئولية الأكبر في وقف الحرب المدمرة تقع على عاتق القوى السياسية السودانية.