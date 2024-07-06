ممثلة الاتحاد الأفريقي: أمامنا مهمة كبيرة لوقف الاقتتال في السودان

أكدت ممثلة الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان سبشيوزا وانديرا، أن عليهم مهمة كبيرة لوقف الاقتتال في السودان، مؤكدة أنهم يعملون بشكل حثيث من أجل إنهاء معاناة السودانيين، ووقف الاقتتال بشكل فوري.

وتابعت «وانديرا»، خلال كلمتها في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المقام بالعاصمة الإدارية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «النساء في السودان طلبن مني أن أتحدث وأطلب وقف القتال»، مشددة على أنهم مستمرون في عملهم من أجل تقريب الرؤى لحل الأزمة في السودان.