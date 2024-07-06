انطلاق الدورة الـ17 لمهرجان المسرح القومي في الأوبرا 30 يوليو

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السابعة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب، يوم 30 يوليو 2024 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما تقرر أن يكون حفل الختام وتوزيع جوائز الدورة المقبلة يوم 15 أغسطس المقبل.

مهرجان المسرح المصري

أعلن مهرجان المسرح المصري، خلال الأيام الماضية، عن قائمة المكرمين في دورته الـ17، وسيُكرم خلال حفل افتتاحه 10 قامات فنية مسرحية وهم: «الفنان الكبير أحمد بدير، الفنان القدير أسامة عباس، وأحمد آدم، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والدكتورة القديرة نجوي عانوس أستاذة المسرح، والدكتور ومخرج الأوبرا الشهير عبدالله سعد، والمنتج الكبير والمؤلف أحمد الأبياري، والفنان القدير حسن العدل، والدكتور القدير عاطف عوض مصمم الاستعراضات، والفنان القدير عزت زين»، وسيخرج حفل الافتتاح المخرجة بتول عرفة.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا للدورة الـ17 من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان)، وأعضاء اللجنة علا الشافعي وعبلة الروتيني، والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، إضافة إلى عضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.