إطلاق اسم الفنانة سميحة أيوب على الدورة الـ17 لمهرجان القومي للمسرح

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السابعة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب، يوم 30 يوليو 2024 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما تقرر أن يكون حفل الختام وتوزيع جوائز الدورة المقبلة يوم 15 أغسطس المقبل.

تكريم 10 قامات فنية من مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري أعلن خلال الأيام الماضية عن قائمة المكرمين في دورته الـ17، وسيكرم خلال حفل افتتاحه (10) قامات فنية مسرحية متعددة التخصصات هي : الفنان الكبير أحمد بدير، الفنان القدير أسامة عباس، النجم أحمد آدم، الفنانة القديرة سلوي محمد علي، الدكتورة القديرة نجوي عانوس أستاذة المسرح، الدكتور ومخرج الأوبرا الشهير عبد الله سعد، المنتج الكبير والمؤلف أحمد الإبياري، الفنان القدير حسن العدل، الدكتور القدير عاطف عوض مصمم الاستعراضات، والفنان القدير عزت زين، وسيخرج حفل الافتتاح المخرجة بتول عرفة.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة «سميحة أيوب» سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا للدورة السابعة عشرة من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي وعبلة الروتيني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج اسلام امام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.