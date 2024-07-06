الفنانة مروة أنور تحتفل بخطبتها (صور)

احتفلت الفنانة مروة أنور، أمس الجمعة، بحفل خطبتها في أجواء عائلية، وكشفت عن الصور من خلال منشور عبر صفحتها على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شقسق مروة أنور تحتفل يهنئها

وحرص الفنان خالد أنور شقيق «مروة» على تهنئتها من خلال مشاركة جمهوره بمنشور عبر صفحته على «إنستجرام»، تضمن مجموعة من صور الحفل.

يذكر أن الفنانة مروة أنور شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مليحة، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم دياب وميرفت أمين وأمير المصري وعلي الطيب وأشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وكان يحكي عن القضية الفلسطينية والأحداث التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.