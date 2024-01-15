مخرج «وبينا معاد» يكشف لـ«الوطن» سبب غياب خالد أنور عن الجزء الثاني

انطلق عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يقدم بطولته الفنانة شيرين رضا، عبر شاشة dmc بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عرض منذ فترة.

مخرج مسلسل وبينا معاد يكشف سبب غياب خالد أنور

وخلال الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد تواجد أغلب فنانين الجزء الأول، لكن غاب الفنان خالد أنور، وقال هاني كمال مخرج ومؤلف العمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ غياب خالد يرجع إلى انشغاله بتصوير عمل له خارج البلاد، وهذا كان يمنع وجوده في مصر ليكون قادرًا على الالتزام بمواعيد التصوير.

وتابع هاني كمال بأنّه لم يجد في هذا مشكلة إطلاقا وتم استبداله بالفنان محمد مهران، وهو فنان مهم، وسيضيف للشخصية الكثير، مشيرا إلى أنّ هذا لن يؤثر إطلاقًا على العمل، والمهم في الأول والأخير تقديم الشخصية بالشكل الصحيح.

يذكر أنّ مسلسل وبينا معاد يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم شيرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح وبسمة ووفاء صادق وأحمد فريد ومحمد مهران وأميرة أديب وغيرهم وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.