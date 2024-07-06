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سفير الاتحاد الأوروبي في السودان: ندعو لتخصيص 2 مليار دولار للأزمة الإنسانية

كتب:

منى صلاح
12:13 م | السبت 06 يوليو 2024
إيدن أوهاوا

إيدن أوهاوا

قال إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إنه لا يمكن تجاهل المطالب الدولية لوقف الاقتتال بين الأطراف المتحاربة بالسودان، مؤكدا أن شعب السودان يحق له الحصول على الحماية اللازمة، وكل من فشلوا في الوفاء بالالتزامات ندعوهم للوفاء بها، وفقا للقانون الدولي.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية المدنية بالسودان، المنعقد بالقاهرة اليوم، ونقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «مؤتمر اليوم سيتناول الحاجه الملحة في الأزمة الإنسانية التي تشهدها السودان، وندعو لتخصيص 2 مليار دولار لهذه الأزمة الإنسانية، عبر مساهمات مشاركة من الدول، ونثمنها لكن لن يكون لهذه التمويلات أي جدوى، إن لم يكن هناك تأمين لمسار المساعدات الإنسانية».

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بقلم منى صلاح