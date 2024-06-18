«حماية الأراضي» تتابع إزالة التعديات على الزراعات في ثالث أيام العيد

واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات الواقعة عليها، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

إزالة التعديات عليها في ثالث أيام العيد

وقال الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لجهود جهاز حماية الأراضي، والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي حالة تعدٍ، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات طوال أيام إجازة العيد.

وأشار راشد إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضي، تتلقى على مدار الساعة البلاغات من المواطنين، وتتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات وغرف العمليات الفرعية بها التابعة لحماية الأراضي، لرصد أي حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية، والتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، فضلًا عن المرور الدائم على الحقول والأحواض، أول بأول لمتابعة الموقف على ارض الواقع.

وأضاف مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، أنّ جميع مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات موجودون في الإدارات طوال إجازة العيد، كما تشكّلت لجان من الإدارة المركزية؛ للمرور والمتابعة على أرض الواقع، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية اليوم إلى محافظات: «الجيزة، والقليوبية، وأسيوط، والشرقية، والفيوم، والمنوفية، والبحيرة، وقنا»، وتنفيذ عمليات إزالة لحالات تعديات في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، قبل تفاقم تلك الحالات، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.