إجابات أسئلة امتحان الجغرافيا كاملة لطلاب الثانوية العامة 2024

يبحث طلاب الشهادة الثانوية، الشعبة الأدبية عن اجابات اسئلة امتحان الجغرافيا السياسية 2024 الذي أدوه اليوم في تمام الساعة صباحًا واستمر لمدة 3 ساعات كاملة، وضم 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختياريًا يتم الإجابة عليها في كراسة البابل شيت، وسؤالين مقاليين يتم الإجابة عليها في ورقة الأسئلة المقالية.

نستعرض في السطور التالية إجابات امتحان الجغرافيا 2024 كاملة التي قدمها مدرس أول جغرافيا سياسية، كحلاوي فتحي محمد، لـ«الوطن»، حتى يمكن للطلبة الاطمئنان إلى نتيجتهم من خلال مقارنة إجاباتهم بها، كالتالي:

إجابة الأسئلة الاختيارية

1. الظروف المناخية للحد

2. عدد دوائر العرض

3. اليونان

4. نظم المعلومات الجغرافية

5. انجلترا

6. م _ س

7. مضيق باب المندب

8. الحوض الأوسط لنهر الراين

9. تجانس السكان

10. الموقع الجغرافى

11. شربطى عرضى

12. إنتاج المادة الخام

13. روسيا الاتحادية

14. س

15. غنية بالموارد الطبيعية

16. أوزباكستان

17. كوريا الجنوبية

18. نيجريا وغانا

19. الجهاز التنفيذى لمجلس التعاون

20. الهجرة غير الشرعية

21. أوربا

22. الوادى والدلتا

23. إجراء الانتخابات

24. موريتانيا

25. انظمة الحكم السياسية

26. الزنوج فى جنوب أفريقيا

27. زيادة انبعاث الغازات الدفيئة

28. العراق وسوريا

29. طبيعة العلاقات الدولية فى السلم

30. بوركينا فاسو

31. الشركات متعددة الجنسيات

32. 65

33. مياه إقليمية وتكملية

34. كتالونيا

35. امتلاكها مياه داخلية

36. معاهدة ماسترخت

37. الحافة خارجية المياه الإقليمية والتكملية

38. بوليفيا وباراجواي

39. الفصل بين تنفيذية وتشريعية

40. مشروعات البنيه التحتية

41. نجاح الحلف في توسع شرقا

42. جورجيا

43. السياسية الاستعمارية

44. إنجلترا ونيجيريا

إجابة الأسئلة المقالية

45. مظاهر تأثير النظام العالمى الجديد على الدول النامية

1- احتكار مطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا من قبل دول الغرب الرأسمالية ومن ثم تحويل كثير من المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتبادل التجاري لصالح العلاقات الجديدة بين شرق أوربا والغرب عموما علي حساب الدول النامية.

2- لم تعد الدول النامية في سلم أولويات الدول الغربية المتقدمة حيث اتجه الاهتمام إلي دول أوربا الشرقية.

3- يدور الصراع الراهن حول التكنولوجيا لتوظيفها من اجل الوصول إلي اعلي معدلات الإنتاج، ولذلك يدور الصراع الخفي علي المواد الخام التي تدخل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل: اليورانيوم والذي تتوافر خاماته في بعض الدول النامية وخاصة إفريقيا؛ ما يجعلها مطمعا للدول المتقدمة.

46. التكتلات الاقتصادية تقوم على أساس التنوع وليس التشابه مثل تنوع الموارد الاقتصادية فمثلا دخول مصر الكوميسا للحصول على المواد الخام المختلفة.