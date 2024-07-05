أقوى مذكرة مراجعة نهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية؛ لخوض امتحان الجغرافيا المقرر عقده غدًا السبت، من خلال تجميع أهم النقاط في المادة ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح.

ونستعرض في التقرير التالي، مذكرة لأهم نقاط وعناصر وحدات مادة الجغرافيا للثانوية العامة لحل أي أسئلة، ويقدمها مدرس أول جغرافيا سياسية، كحلاوي فتحي محمد، لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

يذكر أنّ عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالًا منها سؤالين مقاليين و44 اختيار من متعدد، وزمن الإجابة 3 ساعات، على أنّ توزع الـ60 درجة على عدد الأسئلة.

ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، لا يجب أن يختار طالب الثانوية العامة أكثر من إجابة، لأن الإجابة تعتبر خطأ في هذه الحالة، وفي حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة «×» على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة فقط، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أي سؤال، ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال في كراسة الأسئلة.