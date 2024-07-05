«تعليم كفر الشيخ» تنظم مراجعات ليلة الامتحان في الجغرافيا والكيمياء للثانوية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مراجعات ليلة الامتحان لمادتي «الجغرافيا» للقسم الأدبي، و«الكيمياء» للقسم العلمي، لطلاب الثانوية العامة، بكل الإدارات التعليمية، التي سيؤدي الطلاب الامتحانات بها، غداً السبت، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

مراجعات ليلة الامتحان بـ«تعليم بكفر الشيخ»

تأتي المراجعات النهائية، ومراجعة ليلة الامتحان، ضمن برنامج وضعته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجذب الطلاب، للاستفادة من أمهر المُعلمين في كل المواد الدراسية.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المراجعات النهائية التي جرى تنظيمها لم تشهدها المديرية من قبل من إقبال كبير من الطلاب، وحرصهم على الاستفادة من أفضل المُعلمين في المواد الدراسية، الذين جرى اختيارهم بالتعاون مع الطلاب، استجابة لهم، وأنّه سيُكرم المُعلمين، تقديرا لمشاركتهم الفعالة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي بدأ رسمياً بالمواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 10 يونيو، وتستمر امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، وجرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة.