جامعة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل المعلمين

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.

رئيس جامعة حلوان: 95% من التعليم يعتمد على المهارة

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوين، بالحاضرين، وشدد على أهمية التعليم الفني والتقني والمهاري والتكنولوجي، مشيرا إلى النقص الحاد في هذه المجالات، مؤكدا أن 95% من التعليم يعتمد على المهارة، مستشهدا بقدماء المصريين الذين أسسوا حضارتهم على العمال المهرة.

وأوضح «قنديل»، حاجة الدولة الملحة إلى معلمين أكفاء لبناء شخصيات الطلاب، مستذكرا المقولة الشهيرة «كاد المعلم أن يكون رسولاً»، كما شدد على أن الطالب أمانة في أيدي المعلمين، داعياً إياهم لتوصيل العلم بأمانة وإخلاص.

تشجيع الطلاب على حب التعليم

كما حث رئيس الجامعة، الأساتذة على احترام العلم والسعي الدائم للاستزادة منه، وتشجيع الطلاب على حب التعلم، ودعا كل فرد للاجتهاد وبذل أقصى جهده لتحقيق النجاح، مؤكدا دور المعلم في تشكيل الوعي ومحو الأمية واكتساب المعرفة وتنشئة مواطنين يحافظون على وطنهم، مختتما حديثه بالتأكيد على ضرورة عقد لقاء سنوي مع الخريجين لمتابعة أدائهم ومسيرتهم المهنية.

وأكد الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، الأهمية البالغة لبرنامج تأهيل المعلمين، مشيراً إلى أنه يستهدف تطوير قدرات المعلمين العمليين الممارسين للمهنة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى منح هؤلاء المعلمين التأهيل اللازم لتحسين أدائهم في تدريس المواد الفنية، إضافة إلى صقل مهاراتهم لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في مجال التعليم.

تعزيز مكانة الكلية

وأشار إلى السمعة الطيبة التي اكتسبتها الكلية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذه الشهرة جاءت نتيجة للجهود المبذولة في التواجد الفعال عبر المنصات الرقمية للكلية، وأضاف أن هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الكلية وجذب اهتمام الراغبين في تطوير مهاراتهم التعليمية.