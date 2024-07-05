«تطوير التعليم الفني»: فتح باب التقديم بالمدارس التكنولوجية الأحد

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن المدارس التكنولوجية توفر للطلاب فرصة دراسة عملية للطلاب، جنبا إلى جنب المواد النظرية المطلوبة.

وأضاف «بصيلة»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أنه بداية من الأحد المقبل سيفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024-2025، على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن هناك 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقة، ومركزين للتميز، ومجموعة كبيرة من المدارس التكنولوجية بنظامي 5 و3 سنوات، موضحا أن موقع الوزارة الإلكتروني يتيح معلومات وشرح وافٍ لهذه المدارس.

ولفت أن هذه المدارس متميزة لأنها توفر هذه النوعية من التعليم في مجالات مختلفة مثل مجال الحلي والمجوهرات في المجال الصناعي، وهناك مدارس بالمجال الفندقي، وتجارة التجزئة والبرمجة، وغيرها من التخصصات التي تغطي كل مجالات العمل.